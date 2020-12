A vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado (12), na Arena da Baixada, em Curitiba, foi fundamental para o Atlético se manter na briga pelo título da Série A. Como nos pontos corridos, além dos seus resultados, é preciso ficar ligado também no desempenho dos rivais, os três pontos garantidos na capital paranaense podem ficar ainda mais valiosos neste domingo (13), quando o líder São Paulo e o terceiro colocado Flamengo entram em campo.

O tricolor paulista e o rubro-negro carioca são os principais concorrentes do Galo pela taça do Brasileirão, com Palmeiras, Internacional e Grêmio podendo entrar também nessa lista no futuro, dependendo do que acontecer nas próximas rodadas.

Eduardo Vargas marcou o gol do Atlético na vitória sobre o Furacão, com grande atuação na Arena da Baixada

O Flamengo entra em campo primeiro, recebendo o Santos, às 16h, no Maracanã. O time carioca tem 42 pontos, quatro a menos que o Atlético, mas com dois jogos a menos também. Além deste jogo contra o Peixe, teve o confronto contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada, adiado.

Assim, um empate do time de Rogério Ceni neste domingo dá folga para o Galo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Próximo adversário

O São Paulo joga no início da noite deste domingo. Às 18h15 faz o clássico paulista contra o Corinthians, na Neo Química Arena, onde nunca vencer. Desde 2014, quando o estádio do rival foi inaugurado, foram 12 confrontos, com nove derrotas e três empates.

Hoje, a vantagem do Tricolor em relação ao Atlético é de quatro pontos. Ela segue assim se ele perder, passa a cinco, em caso de empate, ou voltará para sete, caso ele quebre a escrita e vença em Itaquera.

Na próxima quarta-feira (16), o Galo faz uma decisão contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, na partida que abre a 26ª rodada. Dependendo do desempenho do time de Fernando Diniz no clássico diante do Corinthians, a equipe de Jorge Sampaoli pode derrubar até para apenas um ponto a diferença em relação ao líder.

Com a sua tarefa na 25ª rodada cumprida, e ela era vencer o Athletico-PR na Arena da Baixada, o Atlético passa o domingo secando os adversários, pois isso faz parte dos campeonatos por pontos corridos.