Diante de uma lista de quase 20 nomes de jogadores com contrato reativado no Atlético depois de amanhã (1º de janeiro), a diretoria do Galo precisa definir o futuro de vários atletas. Um deles já tem onde jogar em 2019, uma vez que segue fora dos planos do clube mineiro. Revelação da casa, o volante Ralph passa férias no Rio de Janeiro, onde defenderá o Boavista-RJ no Campeonato Carioca.

O contrato de empréstimo será acertado entre as partes nos próximos dias. O empresáriod o jogador, Samuel Sales, confirmou ao HD que a ida de Ralph ao time do Rio está acertada. O contrato vai até o fim da disputa do Estadual, quando Ralph deverá partir para a terceira experiência fora do Atlético.

Perto de completar 21 anos, Ralph teve mais chances no Atlético em 2017 do que em 2018. Titular da equipe sub-23 extinta, foi repassado ao Criciúma para a disputa da Série B nos segundo semestre de 2018. Por lá, teve mais chances, apesar de ter disputado apenas oito jogos na equipe que terminou a Segundona em 14º lugar.