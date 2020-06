Pela segunda vez em menos de uma semana o Cruzeiro publicou em seu site oficial um comunicado sobre atleta diagnosticado com coronavírus. O volante Jean, de 33 anos, testou positivo para COVID-19, e é o segundo a apresentar a doença. Antes aconteceu o mesmo com o atacante Vinícius Popó.

De acordo com "comunicado Jean" publicado na página cruzeirense na internet o volante "está assintomático, foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, e vem adotando as orientações de isolamento social em sua residência", explicou.

O clube ainda informa que além de Jean todos os atletas seguem protocolos específicos de segurança definidos pelo departamento médico e não mantém contatos com outros jogadores ou membros da comissão técnica.

Jean é o quarto jogador de futebol, considerando os três maiores de Minas Gerais, a ser diagnosticado com coronavírus. Matheusinho, do América, Juan Cazares, do Atlético, e Vinícius Popó são os outros infectados.

O exame do volante foi adiantado nesta semana após o jogador responder em questionário que sua esposa apresentava sintomas da doença. Também por meio de questionário o atacante Popó alertou os médicos do Cruzeiro sobre a possibilidade de estar infectado. O que acabou sendo diagnosticado.