Na luta contra com rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conta com um reforço que até há pouco tempo não estava nos planos do clube estrelado.

Depois de quase quatro anos e sucessivos empréstimos para equipe do Brasil e do exterior, o atacante Joel voltou a disputar uma partida com a camisa celeste, ao ser acionado no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste sábado (19), na Arena de Itaquera, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Contratado no início de 2015, após boa passagem pelo Coritiba, o camaronês não se firmou pelo Cruzeiro, e deixou o time no final do mesmo ano.

Cedido a Santos, Botafogo e Avaí sem muito sucesso, Joel recuperou o bom futebol no Marítimo, de Portugal, clube defendeu nas duas últimas temporadas.

Susto

Entretanto, em junho deste ano, quando se preparava para disputar a Copa Africana de Nações pelo seu país, o jogador sofreu um baque ao ser diagnosticado com uma cardíaco, que o fez ser cortado da delegação.

Plenamente recuperado, o atacante, que vinha treinando em separado na Toca da Raposa II, foi reintegrado ao elenco pelo técnico Abel Braga, e foi relacionado para os últimos jogos, até ter a chance de entrar em campo novamente, ao substituir Fred, aos 31 minutos do segundo tempo.

Joel, que tem 28 jogos pelo Cruzeiro (25 oficiais e três amistosos) e cinco gols pela Raposa, não vestia a camisa estrelada desde o dia 6 de dezembro de 2015, quando time celeste perdeu por 2 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.