O zagueiro Thiago Silva não foi o único que sofreu com a falta de segurança em Paris, capital da França. De acordo com a imprensa local, mais um jogador do Paris Saint-Germain, equipe do atleta brasileiro, teve a casa roubada durante o final deste ano.



O jornal Le Parisien informou que o atacante Eric Choupo-Moting, reforço da equipe de Neymar para a atual temporada, teve sua residência invadida na noite da última segunda-feira (24), véspera de Natal. A publicação afirmou, ainda, que o prejuízo do jogador camaronês estaria avaliado em pelo menos 600 mil euros (cerca R$ 2,6 milhões).



O roubo ocorreu dois dias após a casa de Thiago Silva também ter sido assaltada. No último sábado, o brasileiro estava atuando pelo PSG no Campeonato Francês quando foi roubado. A residência, no entanto, estava vazia - sua família já havia voltado para o Brasil para as festas de fim de ano.



Choupo-Moting, por sua vez, sofreu o segundo assalto em menos de um mês. No dia 28 de novembro, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Liverpool, válida pela Liga dos Campeões, e, ao chegar em casa, descobriu a invasão.



O Campeonato Francês está em pausa pelas festas de final de ano. A última rodada, a 19ª da tabela, foi disputada no final de semana. Os jogos retornam no dia 12 de janeiro pelo torneio nacional.