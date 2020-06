O volante Léo Sena já está em Belo Horizonte para vestir, finalmente, a camisa do Atlético. Contratado junto ao Goiás e assinando vínculo de quatro temporadas com o novo clube, o paulista de 24 anos desembarcou na manhã desta quinta-feira (4) na capital mineira e, nas próximas horas, deve aparecer nas redes sociais do do Galo como novo reforço.

Sena, que foi um dos destaques do Esmeraldino na temporada passada, custará R$ 4 milhões aos cofres atleticanos. Contudo, o alvinegro conta com a ajuda de parceiros para bancar a parte da negociação e honrar as devidas parcelas.

Na tarde desta quarta (3), ainda em solo Goiano, o jogador se despediu do clube que o deu projeção no cenário nacional. Ele foi um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli à diretoria do Atlético.

Confira o vídeo: