A 15 dias da eleição que vai definir o presidente do clube entre 1º de junho e 31 de dezembro, a política pega fogo no Cruzeiro. E um tuíte do deputado estadual Léo Portela (PR), na tarde do último domingo (3), foi o ponto de partida para que a chamada "Família União", grupo de base do ex-presidente Wagner Pires de Sá - que renunciou ao cargo após várias denúncias de irregularidades durante sua gestão - voltasse ao cenário do clube.

“Que vergonha! A quadrilha que derrubou o #Cruzeiro continua com o mesmo modus operandi, oferecendo cargos na base e no jurídico em troca de votos. E na coordenação disso estão Itair e Capivara (apelido de Sérgio Nonato), despachando do infame QG na Getúlio Vargas em prol do ‘irmão’ candidato a Presidente”, postou Portela em sua conta particular no Twitter.

Procurado pela reportagem, Léo Portela revelou o que está acontecendo nos bastidores da eleição cruzeirense, segundo informações recebidas por ele.

“As informações são de que tem conselheiro sendo contactado pelo Itair (Machadox ex-vice de futebol do Cruzeiro), pedindo votos para o candidato dele. Há conselheiros que abordam (outros conselheiros) oferecendo espaço principalmente na base e no jurídico, onde o modo de operação há muito tempo é o ganho com a sucumbência”, afirma o deputado.

Portela é sócio do Cruzeiro, mas não é conselheiro do clube. Ele participa ativamente da campanha de Sérgio Santos Rodrigues, candidato ao cargo de presidente com a chapa "Centenário". O parlamentar é, inclusive, diretor do Instituto Palestra Itália, presidido pelo próprio Rodrigues.

O deputado estadual garante que seu objetivo, mesmo sendo próximo de um candidato à presidência do Cruzeiro, é outro: “não quero deixar o Itair derramando na campanha o dinheiro que ele roubou no Cruzeiro”, disparou.

Outro lado

Procurado pelo Hoje em Dia, Itair Machado respondeu por mensagem de WhatsApp. o ex-dirigente garante que as acusações são falsas e que vai processar judicialmente o deputado Léo Portela. Além disso, o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro afirmou que peças importantes da chamada "Família União" estariam ligados à campanha de Sérgio Santos Rodrigues.

“Não estou envolvido em assunto nenhum relativo ao Cruzeiro. E os principais líderes políticos da chamada Família União, Alexandre Comoreto (Gaúcho), Vitorio Galinare, Dr. Eduardo Delegado, Sérgio Nonato (Alterosa) e vários outros, fizeram acordo com o candidato Sérgio Rodrigues. E isso é fácil provar. É só você entrevistar alguns conselheiros e isso vai ser comprovado. E esse deputado vai responder na Justiça a todos os ataques que ele tem feito à minha pessoa (sic)”, afirmou Itair Machado.

Candidato à presidência com a chapa "Cruzeiro Primeiro", Ronaldo Granata, ex vice-presidente quando Wagner Pires presidiu o clube, também criticou o deputado Léo Portela.

“O Léo Portela está batendo só no Itair e Wagner. Por que ele não bate no Sérgio Nonato? Essa é a pergunta que faço. Da nossa parte, esse tipo de coisa não acontece (promessa de cargo). Mas do outro lado tem, com o Galinari recebendo a Campestre, o Gaúcho pedindo voto. Os pilares da campanha do Sérgio (Santos Rodrigues) são da Família União. Ele prometeu o cargo de secretário-geral para um conselheiro que era Diretor de Esportes da Campestre, o José Odilon Pina Neto”, afirma Granata.

Apesar da fala de Ronaldo Granata, o tuíte de Portela que gerou toda a repercussão cita a palavra "Capivara", termo pejorativo usado por torcedores nas redes sociais para designar Sérgio Nonato, outro representante importante durante a gestão de Wagner Pires de Sá.

Em contato com o HD, Sérgio Nonato afirmou não fazer parte de nenhuma ala política atualmente. "Capivara não sou eu, me chamo Sérgio. E não estou ligado a nenhum candidato, nem Sérgio (Rodrigues), nem Granata. Não vou mexer com política no Cruzeiro nunca mais", disse o ex-dirigente.

Citados

Diante da mensagem de Itair Machado, o Hoje em Dia procurou Sérgio Santos Rodrigues. O candidato à presidência celeste não poupou “O Itair não tem a menor credibilidade em relação ao Cruzeiro. Tudo o que ele fala jogo no lixo”, afirmou o advogado.

Em relação ao conselheiro Eduardo Baumfeld, Sérgio garante “que ele é um delegado aposentado, que foi sub-secretário de segurança do Estado, uma pessoa muita séria e que se arrependeu de ter votado em Wagner Pires na última eleição. E agora aparece como uma liderança positiva do clube neste momento”

Sérgio Rodrigues garante que não haverá nenhum conselheiro remunerado na sua gestão. Que vai agir assim como em 2017. Quem ocupar cargo, será não remunerado, e mesmo assim com perfil técnico. E se ele ganhar a eleição, isso ficará claro a partir de 1º de junho.

Outro citado por Itair Machado foi Vitorio Galinari, conselheiro nato do clube, e um dos expulsos do Conselho Deliberativo celeste por desrespeitar o estatuto, sendo remunerado durante a gestão Wagner Pires de Sá.

“Tenho conversado muito pouco com o Itair e da última vez que falei com ele, disse a ele que eu apoiaria o SSR (Presidente) e Paulo Pedrosa/Nagib (Conselho) e ele me disse que está fora de qualquer articulação política no Cruzeiro (sic)”, afirmou Galinari.

Alexandre Comoretto, conhecido como "Gaúcho", e um dos grandes articuladores da gestão Wagner Pires de Sá, não é conselheiro do Cruzeiro. Ele é associado das sedes sociais do clube e praticante da modalidade bocha. Comoretto tinha um cargo remunerado e livre acesso na sede administrativa celeste. Porém, com a renúncia do ex-presidente Wagner e a reforma administrativa promovida pelo Conselho Gestor, Gaúcho acabou perdendo o emprego.