A goleada de 3 a 0 sofrida pelo Atlético para o Palmeiras, nesta segunda-feira (2), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, deixa o São Paulo como único time que pode evitar que a edição de 2020 da competição tenha o pior campeão do turno desde 2006, quando o torneio passou a ter 20 clubes.

A pior marca é exatamente palmeirense, com 36 pontos em 2016. Os dois primeiros colocados Internacional e Flamengo já encerraram as suas participações na primeira metade da competição com 35 pontos e sendo derrotados ambos, assim como o Galo.

Goleada sofrida pelo Palmeiras deixa o Galo podendo alcançar, no máximo, 35 pontos no turno do Campeonato Brasileiro

No último sábado (31), o Colorado perdeu de 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. No último domingo (1), o Flamengo foi goleado por 4 a 1, de virada, pelo São Paulo, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Atlético tinha a chance de chegar aos 38 pontos na primeira metade do Brasileirão, mas para isso precisava derrotar o Palmeiras. Até com um empate, o time de Jorge Sampaoli poderia superar a campanha palmeirense de 2019 nos primeiros 19 jogos.

Para isso, teria de golear por cinco gols de diferença o Athletico-PR, em partida adiada da sexta rodada, por causa da disputa da decisão do Campeonato Mineiro.

ssim, chegaria aos mesmos 36 pontos que o Porco fez há quatro anos, também com 11 vitórias e levaria a melhor no saldo de gols.

São Paulo

Apesar de estar fora do G-4, com 30 pontos, dois a menos que o Fluminense, que é o quarto com os mesmos 32 do Atlético, que é terceiro, o São Paulo tem três jogos a menos, sendo dois em relação ao Galo.

Na primeira rodada, não enfrentou o agora lanterna Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pois o time goiano tinha vários casos de Covid-19 no seu grupo de jogadores e conseguiu o adiamento da partida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

CLIQUE PARA AMPLIAR

As outras duas partidas não disputadas pelo tricolor paulista no turno foram na 16ª e 18ª rodadas, contra Ceará (Castelão) e Botafogo (Morumbi), respectivamente.

Esses adiamentos aconteceram por causa dos confrontos com o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pois o São Paulo caiu na fase de grupos da Libertadores e está disputando a Sul-Americana.

Para superar o Palmeiras de 2016, o Tricolor precisa de sete pontos nos nove que ele vai disputar.