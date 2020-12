A derrota de 1 a 0 do São Paulo para o Grêmio, na última quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na partida de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, deixa o tricolor paulista em situação complicada no confronto, pois precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença, na próxima quarta-feira (30), no Morumbi, para avançar à decisão. Caso o time de Fernando Diniz não consiga a vaga, isso fará com que o G-4 da Série A, que conta com o Atlético, que é terceiro colocado, tenha apenas a competição para disputar até o final da temporada.

O Galo foi o único integrante do atual grupo dos quatro primeiros a já entrar no Brasileirão sem ter torneios paralelos, pois foi eliminado das Copas Sul-Americana e do Brasil ainda no início da temporada.

O vice-líder Flamengo e o quarto colocado Internacional viveram histórias idênticas. Caíram nas oitavas de final da Libertadores, e nas quartas da Copa do Brasil.

O líder São Paulo, que deixou a Libertadores na fase de grupos e caiu na Sul-Americana ainda na segunda fase, é o único a ter atenções divididas neste momento.

Pelo menos até a próxima quarta-feira, quando decide com o Grêmio um semifinalista da Copa do Brasil.

Se passar, o time de Fernando Diniz encara América ou Palmeiras em 3 e 10 de fevereiro, com o campeão sendo conhecido quando ainda faltarão quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro.