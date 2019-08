A derrota de 1 a 0 para o Athletico-PR, na noite deste sábado (17), na Arena da Baixada, em Curitiba, encerrou uma invencibilidade de mais de dois meses do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro.

A última derrota do time de Rodrigo Santana na competição tinha sido em 9 de junho, na 8ª rodada, por 3 a 1, para o Santos, na Vila Belmiro. O confronto foi disputado antes da parada do futebol sul-americano para a disputa da Copa América, que teve o Brasil como sede.

Após essa derrota para o Peixe, o Galo somava seis partidas sem derrota e entrou na 15ª rodada com a segunda maior invencibilidade da competição deste ano, sendo superado apenas pelo São Paulo, que soma sete jogos sem perder no Brasileirão de 2019.

Nas seis rodadas sem derrota, o Atlético somou 12 pontos, com três vitórias e três empates, sendo dois deles dentro do Independência, contra São Paulo e Fortaleza.

Considerando-se todas as competições, numa conta que entram ainda as Copas do Brasil e Sul-Americana, a invencibilidade atleticana era de oito partidas.

A última derrota tinha sido em 12 de julho, por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida entre eles pelas quartas de final da Copa do Brasil.