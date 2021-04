O Cruzeiro perdeu a vice-liderança da fase classificatória do Módulo I para o América com a derrota de 1 a 0 para o Pouso Alegre, neste domingo (18), no Estádio Manduzão. Para seguir no G-4 após a última rodada, que será disputada no próximo domingo (25), o time do técnico Felipe Conceição precisará vencer o Patrocinense, em confronto que será disputado no Mineirão, às 16h.

Sem chance matemática de tomar a primeira colocação do Atlético, para pelo menos recuperar o segundo lugar, e jogar as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, a Raposa dependerá, além da vitória sobre o Patrocinense, de pelo menos um empate do América, que também no próximo domingo, às 16h, encara a URT, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.

O Pouso Alegre tirou o Cruzeiro da vice-liderança do Campeonato Mineiro e manteve suas chances de classificação às semifinais com a vitória por 1 a 0 neste domingo

A terceira derrota cruzeirense no Campeonato Mineiro foi com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo. Durante toda a etapa o time de Felipe Conceição deu muitas chances ao Pouso Alegre de trabalhar a bola longa e na última tentativa a equipe do Sul de Minas chegou ao 1 a 0.

Andrey fez grande lançamento para o centroavante Paulo Henrique, que correu livre, levou a melhor em dividida com Fábio fora da área, se machucou, mas mesmo assim, pulando numa perna só, conseguiu tocar a bola para a meta vazia.

No segundo tempo, o Cruzeiro partiu para a pressão. A partida aconteceu praticamente o tempo todo no campo de defesa do Pouso Alegre, algumas oportunidades foram criadas, mas pararam em boa atuação do goleiro Cairo.

Na tentativa de aumentar seu poderio ofensivo, Felipe Conceição trocou todo o seu ataque, lançando Stênio, Marcelo Moreno e Airton, nos lugares de Bruno José, Rafel Sóbis e Felipe Augusto, respectivamente, aos 18 minutos da etapa final. Depois, os meias Marco Antônio e Claudinho também entraram nas vagas dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris.

O volume cruzeirense foi grande, a pressão também, mas a falta de gols segue atormentando o time cruzeirense, que balançou a rede adversária apenas oito vezes neste Campeonato Mineiro até agora, isso em dez rodadas, o que dá uma média de 0,80 por partida.

A FICHA DO JOGO

POUSO ALEGRE 1

Cairo; Lucas Rodrigues, Robson, Guilherme Paraíba e Charles; Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan e Andrey (Erick); Matheus Sousa (Danilo Balla) e Paulo Henrique (Johnny). Técnico: Emerson Ávila

CRUZEIRO 0

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Matehus Neris (Claudinho), Matheus Barbosa (Marco Antônio) e Rômulo; Bruno José (Stênio), Rafael Sóbis (Marcelo Moreno) e Felipe Augusto (Airton). Técnico: Felipe Conceição.

DATA: 18 de abril de 2021

ESTÁDIO: Manduzão

CIDADE: Pouso Alegre

MOTIVO: 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

GOL: Paulo Henrique, aos 45 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

CARTÃO AMARELO: Erick (Pouso Alegre); Rafael Sóbis, Marcelo Moreno, Marco Antônio (Cruzeiro)