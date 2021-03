A derrota por 1 a 0 para o América, neste domingo (21), no Independência, pela 5ª rodada do Mineiro, é duplamente lamentada pelo Cruzeiro. Além de um revés para o rival, com mais uma atuação apagada em boa parte do duelo, a Raposa deixou o grupo dos quatro primeiros que avançam às semifinais da competição.

Com o insucesso no clássico, e a vitória do Athletic por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, no último sábado, o time celeste caiu para a quinta colocação, com sete pontos. Até o momento, a equipe estrelada soma duas vitórias, um empate e duas derrotas até o momento, o que gera um aproveitamento de 46.7%.

Os azuis ainda poderiam ter perdido mais uma posição na tabela, caso o Tombense tivesse vencido o Patrocinense. Entretanto, o Gavião Carcará não conseguiu segurar a vantagem de 2 a 0 no placar, cedeu o empate para o CAP dentro de casa e perdeu a chance de entrar no G-4, chegando aos seis pontos, que o deixam na sétima colocação.

Atualmente, o G-4 do Mineiro é formado por Atlético (15 pontos), América (12 pontos), Athletic (9 pontos) e Caldense (8 pontos).

Lembrando que o Estadual será paralisado a partir desta segunda-feira (22), inicialmente até 31 de março, por determinação do governo de Minas, em adequação as medidas implementadas na onda roxa do programa Minas Consciente, em todo o território mineiro.

Caso a tabela inicial for mantida na retomada do campeonato, o próximo desafio da Raposa será diante do Tombense, no Mineirão.

