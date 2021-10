A derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, neste domingo (17), no estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrou uma longa invencibilidade do Atlético na competição.

O último revés do Alvinegro na Série A havia sido no dia 27 de junho, quando caiu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela sétima rodada.

Desde então, o time comandado pelo técnico Cuca havia somado 14 vitórias e quatro empates.

Em relação à tabela de classificação, o Galo permanece com 56 pontos, na liderança da competição, mas pode ver a diferença para o Flamengo, segundo colocado, diminuir.

Antes do início da rodada, o Alvinegro tinha 11 pontos de vantagem para o time carioca, com dois jogos a mais.

O Fla vai entrar em campo ainda neste domingo, para encarar o Cuiabá, às 21h30, no Maracanã.

Na próxima rodada, o Atlético vai buscar a reabilitação no Brasileirão diante do Cuiabá, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão.