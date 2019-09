Apesar de conhecer a primeira derrota após 12 partidas, ao perder por 2 a 1 para o Coritiba, no sábado, na capital paranaense, o América continua embalado na série B do Campeonato Brasileiro. Os dois próximos jogos serão fundamentais para pôr o Coelho no G-4 da competição. Os confrontos serão em casa, no Independência, contra times que estão no G-4 – primeiro o CRB, na quinta, às 19h, e depois o líder Bragantino, no dia 8.

Embora o CRB tenha 38 pontos e o América, 35, o Coelho não tem chance de ficar entre os quatro primeiros na rodada 26, por ter menos vitórias que o time alagoano. Além disso, há outros times que estão entre eles, como Coritiba (37), Botafogo-SP (36), Operário- PR (36), Ponte Preta (35) e Cuiabá (35).

Uma vitória contra o Bragantino, além de segurar o ímpeto do time do interior paulista, que está 4X pontos, será importante para marcar esta nova fase do América, que, após um início ruim na competição, em que chegou a ser o lanterna, fez 12 jogos sem saber o que perder – foram oito vitórias e quatro empates.