A derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, neste domingo (31), no Independência, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, marcou o 20º clássico consecutivo do Coelho sem vitória.

Somando os recentes duelos contra Atlético e Cruzeiro, são cinco empates e 15 derrotas. O último triunfo sobre os maiores rivais aconteceu no dia 1º de maio de 2016, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro.

Comandado pelo próprio técnico Givanildo Oliveira, o Coelho venceu por 2 a 1, com dois gols de Danilo Barcelos. Lucas Pratto descontou para o time alvinegro. No jogo de volta, o América buscou o empate em 1 a 1, e levantou a taça.

A última vitória sobre a Raposa aconteceu no jogo de ida da semifinal do Estadual de 2016. Adalberto e Victor Rangel balançaram as redes de Fabio, garantindo o triunfo por 2 a 0. Na segunda partida o duelo terminou empatado em 0 a 0, o que garantiu a equipe alviverde na decisão.

Nesse período, o América teve cinco técnicos: Givanildo Oliveira (5 jogos), Sérgio Vieira (1 jogos), Enderson Moreira (11 jogos), Ricardo Drubscky (1 jogo) e Adilson Batista (2 jogos).

Em desvantagem na disputa por uma vaga na final do Mineiro, o América precisa vencer por dois gols de diferença, no jogo de volta da semifinal, no próximo sábado, no Mineirão, para avançar à decisão.

Jejum do América em clássicos

2016

Atlético 1 x 1 América – segundo jogo da final do Campeonato Mineiro

Cruzeiro 1 x 1 América – 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

América 0 x 1 Atlético – 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

América 0 x 2 Cruzeiro – 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético 3 x 0 América – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

2017

Atlético 4 x 1 América – 4ª rodada do Campeonato Mineiro

América 0 x 1 Cruzeiro – 7ª rodada do Campeonato Mineiro

América 1 x 1 Cruzeiro – primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro

Cruzeiro 2 x 0 América – segundo jogo da final do Campeonato Mineiro

2018

Cruzeiro 1 x 0 América – 5ª rodada do Campeonato Mineiro

América 0 x 3 Atlético – 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Atlético 1 x 0 América – primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro

América 0 x 2 Atlético – segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro

América 1 x 3 Atlético – 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 3 x 1 América – 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético 0 x 0 América – 29ª do Campeonato Brasileiro

América 1 x 2 Cruzeiro – 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

2019

América 0 x 0 Cruzeiro – 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Atlético 3 x 2 América – 10ª rodada do Campeonato Mineiro

América 2 x 3 Cruzeiro – jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro