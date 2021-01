A abertura da 32ª rodada da Série A, na noite do último sábado (23), transformou o Internacional no favorito da vez ao título do Brasileirão. Isso porque o empate por 1 a 1 do São Paulo com o Coritiba, no Morumbi, e a derrota de 3 a 2 do Atlético para o Vasco, em São Januário, deixaram o Colorado com 54,7% de chances de conquistar o título.

Este cálculo é do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É importante destacar que tudo que ultrapassa a barreira dos 50% neste tipo de operação tem mais chances de acontecer do que não acontecer.

Derrota em São Januário manteve o Atlético na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e com cinco vezes menos de chances de título que o líder Internacional

Neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo terminou o ano de 2020 com 75,5% de chances de ser o campeão. Com um início de 2021 desastroso, o tricolor paulista somou apenas dois pontos nas cinco partidas disputadas e este número caiu, após o empate com o Coritiba, para apenas 10,1%, com ele aparecendo atrás de Atlético (11,7%), Flamengo (16,1%) e Internacional (54,7%).

O processo vivido pelo time de Fernando Diniz é prova do equilíbrio da competição e a garantia de que não há nada definido. Neste domingo, Internacional e Flamengo entram em campo pela 32ª rodada, têm compromissos difíceis, e as chances de título serão alteradas. Mas se vencerem seus jogos, eles avançarão em relação a Galo e Tricolor.

O Colorado recebe o Grêmio, que não vence há 11 clássicos, às 16h, no Beira-Rio. Se encerrar o jejum, o time de Abel Braga aumentará consideravelmente suas chances de título. Com derrota, elas devem voltar a ficar abaixo dos 50%. Isso pode acontecer até com empate, dependendo do resultado do Flamengo e até do Palmeiras, que é quinto colocado e joga no mesmo horário contra o Ceará, no Castelão.

O rubro-negro carioca, que busca o bicampeonato em sequência, encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Se buscar os três pontos em Curitiba, entra forte na briga pelo título e desgarra de Atlético e São Paulo.

Possibilidades

Em pontos, neste domingo, o Internacional pode abrir oito de frente em relação ao Atlético, mas com um jogo a mais, que deixará de existir na próxima terça-feira, quando o Galo recebe o Santos, às 20h, no Mineirão.

Já o Flamengo, com o mesmo número de partidas, pode passar a ter quatro a mais, mesma marca do São Paulo, que já entrou em campo 32 vezes.

Assim, na pior das hipóteses, mesmo vencendo o Peixe, o Atlético não sairia da quarta posição.

Ultrapassar Internacional e São Paulo na próxima terça-feira já é impossível para o time de Sampaoli, que pode, no máximo, tomar a terceira posição do Flamengo caso ele não vença neste domingo, na Arena da Baixada.

Palmeiras e Grêmio, que têm o mesmo número de jogos do Galo e três pontos a menos, podem empatar com ele vencendo neste domingo, mas seguirão atrás na classificação pelo menor número de vitórias.