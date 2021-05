Neste domingo (16), às 16h, contra o Atlético, no Independência, pelo confronto de ida da final do Campeonato Mineiro, o América estará defendendo uma série invicta, que atualmente é de cinco partidas consecutivas: quatro vitórias e um empate.

A última vez que o Coelho foi derrotado se deu há exato um mês, em 11 de abril, quando sofreu 2 a 1 para o Tombense, em Tombos, pela nona rodada do Estadual.

Três dias depois, o Alviverde ficou no 1 a 1 com o Ferroviário (CE), vencendo o oponente na disputa de pênaltis por 3 a 2, no Horto, pela segunda fase da Copa do Brasil.

De lá para cá, o América venceu quatro jogos. Ainda pela primeira fase do Mineiro, superou o Coimbra, por 2 a 0, no Indepa, e a URT, por 5 a 0, no Zama Maciel. Nas semifinais, mais dois triunfos, em cima do Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, e 3 a 1, novamente em casa.

Só que, mais do que ficar invicto diante do Galo nos dois embates que virão, o Coelho necessita de, pelo menos, um triunfo, para ficar com o título.