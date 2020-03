Minas Gerais foi novamente o estado escolhido para abrir a temporada 2020 do evento de natação em águas abertas Desafios AQUAMAN. Assim como no último ano, o cenário paradisíaco para a etapa será nas águas verdes esmeraldas da cidade de Capitólio, onde milhares de atletas nadarão nos dias 28 e 29 de março, formando o belo espetáculo da união entre esporte e natureza.

A etapa terá 1.200 participantes, que esgotaram em apenas 15 dias todas as inscrições para o evento. A gigantesca procura tem explicação: além do já tradicional nível de excelência do Desafios AQUAMAN, Capitólio é hoje um dos principais pontos turísticos do Brasil, que encanta visitantes com seus cânions de águas esverdeadas.

Será a segunda vez que o evento desembarca com sua estrutura em Capitólio. Em 2019, a edição inaugural na cidade foi um grande sucesso, aprovado por mulheres, homens e crianças que participaram da etapa. Neste ano, a prova contará com participantes de todas as regiões do Brasil, sendo 16 estados representados.

O Desafios AQUAMAN - Capitólio 2020 terá cinco distâncias, todos com largada e chegada no Balneário Lago Hotel: ultra (12 km), long (7 km), cruise (3 km), short (1,5 km) e travessinha (200 m). Todos os participantes do evento terão suporte de hidratação e receberão o kit da prova, com camisa, touca, chip e caixa biodegradável, além de medalha após conclusão do respectivo percurso.

"Estamos com ótimas expectativas para a temporada 2020. Buscamos sempre a evolução em nossos projetos, e teremos muitas novidades ao longo do ano. A etapa em Capitólio será incrível, pois a cidade nos recebeu da melhor maneira possível em 2019, e tenho certeza que agora será ainda melhor. Atletas, amigos e familiares terão uma experiência inesquecível", garante Matheus Zica, diretor do evento.

Lixo zero

O Desafios AQUAMAN tem como um dos seus principais objetivos incentivar projetos ambientais, além de conscientizar e aumentar o engajamento de organizações e público em questões socioambientais. Por isso, todo o lixo produzido durante a etapa de Capitólio será recolhido pela organização do evento, separado e reciclado em parceria com cooperativa da própria cidade. O evento conta com apoio da Speedo e da Prefeitura Municipal de Capitólio.

Mais informações sobre o Desafios AQUAMAN, acesse desafiosaquaman.com.br.

Serviço

Desafios AQUAMAN - Capitólio 2020

Data: dias 28 e 29 de março de 2020

Hora: 7h

Local: Balneário Lago Hotel, Capitólio - MG

Inscrições: esgotadas

Ingressos: entrada franca

Classificação: Livre

Sobre Desafios AQUAMAN

O Desafios AQUAMAN foi lançado em 2015, criado pelos ultramaratonistas aquáticos Samir Barel e Marcos Campos com o publicitário Matheus Zica, também nadador e entusiasta da natação. O evento prioriza sempre a segurança em suas etapas, sendo acessível ao atleta iniciante em águas abertas e tentador para o mais experiente. O grande objetivo é oferecer o desafio e a superação, peculiaridades da modalidade, garantindo a segurança e a tranquilidade a todos os participantes. Assim, o lema democrático "para todos e para sempre" se faz presente nas etapas do AQUAMAN. Em 2020, o evento completa cinco anos de atuação no mercado e reserva grandes novidades ao público.