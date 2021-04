O clássico do último domingo deixou lições e o desafio de Cruzeiro e Atlético é projetar o impacto que elas podem ter no restante da temporada 2021, quando os dois rivais têm realidades bem diferentes e objetivos bem definidos.

No caso da Raposa, que venceu por 1 a 0 o confronto em que foi comemorado o centenário do clássico, a tarefa já começa nesta quarta-feira, quando o time do técnico Felipe Conceição encara o América-RN, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, na partida única pela segunda fase da Copa do Brasil.

Se na primeira fase o empate por 1 a 1 com o São Raimundo-RR, em Boa Vista, foi suficiente para classificar a Raposa, agora o regulamento é diferente. Igualdade decreta a decisão da vaga na terceira fase por pênaltis.

O time de Felipe Conceição precisa da entrega que teve no clássico para buscar a classificação que vale uma cota de R$ 1,7 milhão que é o valor pago aos clubes que participem da próxima etapa da Copa do Brasil, quando entrarão na competição os clubes que jogam a Libertadores.

Ir o mais longe possível no torneio é fundamental, principalmente financeiramente pelas premiações pagas a cada fase.

Mas o grande objetivo da Raposa é mesmo buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em maio.

Definição

Na sua entrevista coletiva após a derrota no clássico, que tinha seu time como favorito absoluto, não só pelo tamanho do investimento do Atlético, mas pela diferença técnica entre as duas equipes, o técnico Cuca garantiu que na estreia na Copa Libertadores a produção da sua equipe já será bem diferente.

E essa promessa já tem dia e hora marcados, pois a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira a tabela completa da fase de grupos da Libertadores.

O Galo inicia sua caminhada em 21 de abril, encarando o Deportivo La Guaira, da Venezuela, às 21h30, de Brasília, no Estádio Olímpico Universitário, em Caracas.

E viverá uma maratona de jogos no restante de abril e durante maio atuando pela reta final do Campeonato Mineiro e buscando uma das duas vagas do Grupo H nas oitavas de final.

O objetivo alvinegro na temporada 2021 é buscar uma grande taça. Além da Libertadores, o clube integra a lista de favoritos também da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o clássico, Cuca evidenciou o que representou a derrota para o Cruzeiro. “É horrível essa derrota, mas temos que tirar lições disso. Se tivermos esse tipo de atitude, a comando meu, não vamos ganhar nada. A partir desse jogo é que vou dirigir meu trabalho”, afirmou o comandante alvinegro.