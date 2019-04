“Vencer, vencer, vencer”. O trecho do hino do Atlético, cantado em todos os jogos pelo torcedor, virou mantra e quase obrigação para a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi, que encara o Cerro Porteño, do Paraguai, a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio La Olla Azulgrana, em Assunção. O duelo, válido pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores, é importantíssimo para o alvinegro, pois superar o líder da chave aumenta e muito a chance de figurar nas oitavas de final.

Sem o capitão Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Culpi promoverá o retorno de Leonardo Silva para ser o companheiro de Igor Rabello. Com 35 gols em 365 partidas pelo clube, o camisa 3 será o responsável por fazer a função de xerife em Assunção.

No ataque, Maicon Bolt deve retornar à equipe titular. Poupado no segundo jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, no último domingo, quando o time goleou por 5 a 0 o Boa Esporte, ele foi substituído por Geuvânio, que nem foi a Assunção, pois não está inscrito na Libertadores, pois chegou à Toca da Raposa II após o prazo de entregue da lista com 30 nomes à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

No meio de campo, Levir deve manter o volante Adilson, que ocupou a vaga de Zé Welison contra o time do Sul de Minas, e cumpriu bem o papel, formando dupla com Elias.



Tabu

Com três pontos conquistados em nove possíveis, o Atlético ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, a uma vitória do Nacional, do Uruguai, que joga tambpem hoje, contra o Zamora, da Venezuela, também às 19h15, no Parque Central, em Montevidéu