Desbravador do Atlético em 2013, quando o clube conquistou pela primeira vez a América do Sul, o capitão Réver aproveita a terça-feira (10) de folga para curtir as belezas e atrações de uma das cidades mais importantes de Minas Gerais. Em Ouro Preto com a esposa e os dois filhos, o capitão do Galo curte o clima do município que foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela Unesco.

Com 253 partidas realizadas com a camisa atleticana, em duas passagens pelo clube, Réver acumula 28 gols e é o segundo zagueiro com mais gols na história do alvinegro; ele fica atrás apenas do já aposentado Léo Silva, que marcou 36.

Dos 26 jogos comandados pelo argentino Jorge Sampaoli, o dono da camisa 4 esteve presente em 19 deles. Companheiro do Xerife Paraguaio Junior Alonso, ele é o responsável por vestir a faixa de capitão e ser o principal porta-voz do treinador dentro das quatro linhas.

Assim como fizeram os Bandeirantes, em Ouro Preto, Réver agora busca o "ouro" mais cobiçado pelos atleticanos: titular do vice-líder do Campeonato Brasileiro, o zagueiro sonha com o título que não vem desde 1971.