Líder isolado do Campeonato Mineiro e único time a ter 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, o Atlético viajou na tarde desta quarta-feira (31) para Poços de Caldas, onde, nesta quinta (1), encara a Caldense pela sexta rodada da competição estadual. A Veterana, por sua vez, tem 8 pontos e ocupa a quarta colocação.

Para o confronto no Ronaldão, o técnico Cuca não poderá contar com cinco jogadores: o zagueiro Réver sentiu desconforto no joelho direito e foi preservado; o volante Jair fica em BH para fazer recondicionamento físico; o volante Alan Franco e o meia Dylan Borrero saem da lista pelo número de estrangeiros (cinco no máximo). Tardelli, por sua vez, ainda se recupera de lesão muscula na coxa.

Com 15 gols anotados até o momento, o Galo é o dono do ataque mais positivo da competição. Na defesa, foram apenas dois gols sofridos.

Caldense

Já do lado da Veterana, o técnico Marcus Gruppi deve repetir a escalação inicial que o utilizou no duelo contra o América. Na ocasião, o time de Poços venceu o Coelho, na Arena Independência, por 1 a 0, gol de Amarildo.

Danilo Belão e Jonathan Costa cumpriram a suspensão automática e estão à disposição para atuar. O meia David Lazari está pendurado com dois amarelos. Os atletas Passarelli, Rincon, Bruno Oliveira, Rafael Peixoto, Dênis Macedo, João Paulo, Caio Ribeiro, e Verrone levaram um cartão amarelo cada na competição.

A Caldense está com 8 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. Empatou com o Tombense em 1 a 1 na primeira rodada, venceu o Cruzeiro na segunda rodada por 1 a 0, depois ficou no 0 a 0 com o Patrocinense, bateu o América na Arena Independência por 1 a 0 e por fim foi superada pela URT em Patos de Minas por 3 a 1.



Ficha do Jogo:

Caldense x Atlético

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 1º de abril de 2021

Local: Estádio Ronaldo Junqueira, o 'Ronaldão', em Poços de Caldas

Horário: 17h30

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva, com assistência de Marconi Helbert Vieira e Samuel Henrique Soares Silva

Caldense: João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Rafael Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo. Técnico: Marcus Grippi

Atlético: Everson, Mariano (Guga), Rabello, Alonso, Arana, Allan, Zaracho, Nacho, Hulk, Keno e Vargas. Técnico: Cuca

Transmissão: Première