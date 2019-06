A interrupção de quase um mês do calendário do futebol brasileiro durante a disputa da Copa América é comemorada pela maioria das equipes do país.

Durante os 27 dias em que as atenções estarão voltadas para a competição de seleções que vai ser realizada nos país, os clubes terão um período maior de treinamento, a possibilidade de recuperar atletas machucados e até de contratar reforços.

No Cruzeiro, que amarga um jejum de oito jogos sem vencer, a folga também será bem-vinda.

Apesar da classificação para as quartas de final conquistada sobre o Fluminense, na última quarta-feira (5), a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes teve uma grande queda rendimento nos duelos, especialmente no mês de maio.

Após o empate em 0 a 0 com o Corinthians, nesse sábado (8), no Mineirão, Mano detalhou o planejamento do Cruzeiro para o período sem partidas oficiais.

“Vamos sair e dar uma descansada. Vamos nos recuperar mentalmente e fisicamente. Depois, no dia 24, voltaremos a trabalhar. Aí ficaremos concentrados como fizemos outras vezes quando voltamos, trabalharemos em dois turnos, provavelmente fazer um ou dois jogos amistosos antes do dia 10, quando voltaremos a jogar. Não queremos perder o ritmo e nem deixar essa melhora significativa cair e ficar para trás”, completou.

Em relação ao departamento médico, o atacante Fred, com um edema na coxa direita, e o lateral-direito Edílson, em tratamento de um estiramento na panturrilla direita, devem estar à disposição do comandante celeste na retomada dos campeonatos. Já o lateral-direito Orejuela, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo deve ficar de fora por mais algum tempo.

O último desafio da Raposa antes da parada para a Copa América será na próxima quarta-feira (12), às 21h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na volta das competições, a equipe celeste terá pela frente o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho. Os confrontos e os mandos de campos dessa fase do torneio serão definidos em sorteio que vai ser realizado na próxima segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para o dia 17 de julho.