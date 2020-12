Desde 15 de dezembro de 1971, um São Paulo x Botafogo, no Morumbi, não interessava tanto ao Atlético na briga pelo título do Campeonato Brasileiro como o confronto que os dois clubes farão nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio do Tricolor, em partida adiada da 18ª rodada da Série A.

Há 49 anos, o Brasileirão foi decidido num triangular, em turno único, envolvendo Atlético, São Paulo e Botafogo. Na primeira rodada, o Galo fez 1 a 0 nos paulistas, no Mineirão, em 12 de dezembro. O gol foi marcado pelo capitão Oldair, em cobrança de falta, aos 29 minutos do segundo tempo.

Em 19 de dezembro de 1971, o Atlético encarou o Botafogo, no Maracanã, precisando do empate para ser campeão brasileiro, numa disputa em que tinha o São Paulo como principal adversário

Três dias depois, o Tricolor encerrou sua participação no triangular recebendo o alvinegro carioca no Morumbi. E goleou por 4 a 1, de virada. Nei Oliveira abriu o placar para o Glorioso, com Forlan, Terto (2) e Toninho marcando para os são-paulinos.

Este resultado deixou o Atlético a um empate do título brasileiro de 1971, apesar dele entrar em campo dia 19 de dezembro, no Maracanã, para encarar o Botafogo, na segunda posição, com os mesmos dois pontos do São Paulo, mas superado no saldo de gols (2 a 1).

Os botafoguenses, que tinham zero ponto e saldo menos três, precisavam vencer o Galo por seis gols de diferença para superar o São Paulo, a quem bastava uma vitória carioca, por até cinco gols de vantagem para comemorar o título sem entrar em campo.

No jogo de 19 de dezembro, dirigentes são-paulinos estavam no Maracanã, na “torcida” pelo Botafogo. Mas de pouco adiantou o “incentivo” tricolor, pois o gol de Dario, de cabeça, aos 16 minutos do segundo tempo, garantiu novo 1 a 0 do Atlético, que foi o campeão brasileiro de 1971, com o São Paulo sendo vice e os dois clubes representando o Brasil na Copa Libertadores de 1972, a primeira disputada pelos dois clubes.

Agora, a situação é diferente. É o Galo quem está na torcida pelo Botafogo, contra o líder São Paulo, que se vencer nesta quarta-feira, no Morumbi, abrirá sete pontos de vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.