Ao fim da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, neste sábado (24), no Independência, Hulk rasgou o verbo, demonstrando insatisfação. O atacante cobra do técnico Cuca uma sequência de partidas como titular, elegendo essa situação como crucial para o desempenho aquém do esperado do jogador.

“Sendo bem transparente e sincero, temos que evoluir bastante, temos que trabalhar, estamos tendo dificuldade. Esperamos dar volta por cima para ter um melhor futebol. Queria estar no meu melhor nível. Não é só estar bem fisicamente, mas preciso de confiança, preciso de minutos jogados, e não estou tendo isso”, declarou ao Premiere.

“Preciso de jogos, de ritmo, de confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou eu não tive sequência de três, quatro jogos seguidos. Tem que ter cobrança sim, mas preciso de sequência também”, completou.

Esta foi a nona partida de Hulk pelo Galo. Neste início de trajetória, marcou apenas um gol.