O grande desempenho ofensivo do zagueiro Manoel, levando em consideração os gols marcados por ele desde que retornou ao time do Cruzeiro em agosto do ano passado, evidenciam que o maior problema em 2020 segue atormentando a equipe neste início de temporada de 2021, sob o comando de Felipe Conceição: a falta de bola nas redes dos atacantes.

Nos 2 a 0 sobre a URT, no último sábado (6), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, o camisa 32 marcou o seu sexto gol desde a reestreia, em 26 de agosto do ano passado, num empate por 1 a 1 com o CRB, em Maceió, que decretou a eliminação celeste da Copa do Brasil 2020 ainda na terceira fase da competição.

Manoel comemora seu sexta gol em pouco mais de seis meses de Cruzeiro ao lado de Marcelo Moreno, que em mais de um ano da volta à Toca II balançou a rede apenas três vezes, sendo uma delas de pênalti

Desde então ninguém marcou mais gols do que ele pelo Cruzeiro. Rafael Sóbis fez os mesmos seis, mas dois deles foram cobrando pênaltis, sobre Brasil-RS e América, na Série B do Campeonato Brasileiro 2020.

Todas os gols de Manoel foram com a bola rolando, aproveitando principalmente seu grande desempenho nas jogadas aéreas na área adversária, como aconteceu diante da equipe de Patos de Minas.

Desempenho

Nas três partidas disputadas pela Raposa neste Campeonato Mineiro 2021 foram três os gols anotados. Nenhum de atacante. No empate por 1 a 1 com o Uberlândia, na estreia, o lateral Cáceres marcou o primeiro da Era Felipe Conceição.

Nos 2 a 0 sobre a URT, o placar foi fechado pelo meia Marcinho. Na derrota de 1 a 0 para a Caldense, na última quarta-feira (3), a equipe celeste passou em branco.

Em 2020, depois de Rafael Sóbis, que passou a ser o cobrador de pênaltis do time de Luiz Felipe Scolari, os atacantes com mais gols foram Airton, que caminha para voltar à titularidade no lugar de um apagado Felipe Augusto nos dois primeiros jogos da temporada, e Arthur Caíke, que já deixou a Toca II. Eles marcaram quatro vezes, cada.

Os homens de referência do Cruzeiro na temporada 2020 foram principalmente Marcelo Moreno e Thiago, mas Sassá também teve oportunidades, retornando de empréstimo e sem balançar a rede. Os dois primeiros fizeram três gols, cada, totalizando seis, mesma marca de Rafael Sóbis e que agora foi alcançada por Manoel em pouco mais de seis meses de retorno à Toca da Raposa II.

Futuro

Não há dúvida de que neste momento Manoel é a peça mais importante do time do Cruzeiro. Supera até mesmo o goleiro Fábio, jogador que por mais vezes vestiu a camisa celeste e um dos maiores ídolos da história do clube.

Seja pela sua eficiência defensiva, pela liderança em campo ou pelos gols decisivos, Manoel se transformou num elemento fundamental para a Raposa desde seu retorno ao clube após dois empréstimos consecutivos.

O problema é que seu contrato com o Cruzeiro vai apenas até o final de junho. A Série B do Campeonato Brasileiro, objetivo maior dos celestes em 2021, começa em 29 de maio, segundo calendário divulgado pela CBF.

Isso indica que o time de Felipe Conceição pode contar muito pouco com seu principal jogador no principal desafio que tem nesta temporada. Uma situação que preocupa.