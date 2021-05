O lateral-esquerdo Alan Ruschel é o primeiro reforço do América visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Desejo antigo da comissão técnica e da diretoria do Coelho, o jogador, de 31 anos, chega por empréstimo até o final da temporada, em um negócio que envolveu a cessão do volante Flávio para o time celeste, pelo mesmo período.

No início da temporada, Ruschel recebeu uma proposta do Alviverde, mas acabou optando em acertar com a Raposa, que ofereceu um ano a mais de contrato ao atleta (o vínculo com os azuis vai até dezembro de 2022).

Entretanto, o jogador não conseguiu se firmar no Cruzeiro e perdeu espaço no time para o jovem Matheus Pereira. Foram seis jogos com a camisa estrelada.

Bom negócio

A vinda de Alan Ruschel pode ser considerada como um bom negócio para o América. O Hoje em Dia apurou que o Cruzeiro vai custear um percentual (não revelado) do salário do lateral durante o empréstimo ao Alviverde.

Com isso, o Coelho vai contar com o jogador que desejou há pouco meses, com um custo menor do que teria, caso tivesse acertado com Ruschel em definitivo, em fevereiro.

De quebra, vai economizar os vencimentos de Flávio, que serão pagos em sua totalidade pela Raposa, e ainda pode conseguir valorizar o volante, pouco utilizado pelo técnico Lisca nesta temporada.

Para ceder Flávio ao clube celeste, o América ampliou o vínculo do jogador, marcado para encerrar em dezembro de 2021, por mais um ano.

Reeencontro com Lisca

No América, o lateral-esquerdo vai reencontrar Lisca, com quem construiu uma relação profissional e pessoal.

Dentro das quatro linhas, trabalharam no Juventude e no Luverdense-MT. O atual comandante do Coelho teve participação no lançamento e na afirmação de Ruschel no time principal do Ju.

A convivência no futebol estreitou a relação da dupla, fazendo, inclusive, com que Lisca fosse convidado para ser um dos padrinhos de casamento de Alan Ruschel. Agora, oito anos depois, os amigos vão trabalhar juntos novamente, com a missão de ajudar o América a permanecer na Série A.

Como já atuou pelo Cruzeiro no Estadual e na Copa do Brasil, Alan estará à disposição da comissão técnica apenas para o Brasileiro.

