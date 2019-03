Artilheiro do Atlético na temporada, com 10 gols marcados em 10 jogos disputados, o atacante Ricardo Oliveira está na mira do Santos, clube que defendeu durante três temporadas. Além do desejo do presidente José Carlos Peres, o Peixe tem o técnico Jorge Sampaoli como peça-chave da tentativa.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o técnico argentino fez duas ligações para o camisa 9 do Atlético, mostrando o interesse em contar com o "homem-gol" já para o Campeonato Brasileiro. Cabe lembrar que, aos 38 anos, Oliveira renovou por mais uma temporada com o alvinegro e, com isso, tem vínculo até 31 de dezembro de 2020.

"É um dos nomes interessantes. Estamos trabalhando. A janela fecha em poucos dias se for do exterior. Estamos acelerando as conversações no exterior. E a questão do Ricardo também ver essa possibilidade" revelou Peres após reunião na FPF.

"Precisamos de dois camisas 9 para campeonato longo como o Brasileiro. O objetivo é contratar dois centroavantes. Não tem no Brasil, é difícil, a ponto de a gente tentar trazer o Ricardo Oliveira de volta. Sampaoli pediu, todo treinador quer. É um jogador aplicado, se cuida não fuma, não bebe, dorme cedo. Tem uma vida regrada", concluiu.