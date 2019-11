"Vamos aguardar". Essa conhecida expressão pode muito ser usada para designar o que acontecerá com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Fica na Primeira Divisão? Cai para a Série B? Responder a esse questionamento caberá ao dono da famosa frase citada acima: Adilson Batista, novo técnico da Raposa até o fim dessa edição do Brasileirão.

A chegada de Adilson Batista foi anunciada pelo gestor de futebol do Cruzeiro Zezé Perrella, em uma entrevista que durou 40 aproximadanente 40 minutos, na sala de imprensa da Toca II.

De acordo com o dirigente, Adilson Batista aceitou o desafio mesmo sem ter combinado salário e detalhes contratuais com o Cruzeiro de forma prévia.

“Todos vocês sabem a relação minha de amizade com Adilson, tenho absoluta confiança nele, nesse momento que ele precisa também dar a volta por cima. Vejam como são as coisas. Quando o Ceará mandou ele embora, comentei com meus amigos, ‘como tem coragem de mandar treinador embora faltando quatro rodadas’. Acabei fazendo o mesmo. A chance de Adilson dar a volta por cima é classificando o Cruzeiro, é um desafio grande. Nem, combinei salário com ele. Disse ‘venha, vamos tirar o Cruzeiro dessa, e depois a gente conversa’. Se conseguir sair ou não, a gente conversa sobre o que vai acontecer com você (Adilson) ano que vem. É um sacrifício. Espero que a gente possa causar um choque”, disse Perrella.

Apesar da chance remota, mas ainda matemática de permanecer na Série A (os estatísticos apontam mais de 70% de probabilidade de rebaixamento), Perrella acredita que há uma 'ponta de esperança'.

“Ainda acredito que temos chance de dar a volta por cima. E somente um choque de gestão, é o que coloquei para Abel, nós temos que tentar. Quando disputamos Mundial de Tóquio (1997, contra o Borussia Dortmund), e contratei Bebeto etc, nunca me arrependi. Errei, porque não fomos campeões. Errei na ação, não na omissão”, afirmou Perrella, que além de gestor no futebol é presidente do Conselho Deliberativo

Segunda passagem e ex-jogador

Adilson Batista chega para sua segunda passagem no clube como treinador. A primeira vez que AB comandou o Cruzeiro foi entre 2008 e 2010, e nesse período ele conquistou o bicampeonato mineiro (2008 e 2009) e terminou como vice-campeão da Copa Libertadores, em 2009.

Adilson Batista, que foi demitido na madrugada da última quinta-feira do Ceará, após perder de goleada para o Flamengo no Maracanã, dirigiu o Cruzeiro em sua primeira passagem por 169 partidas, ganhou 97 vezes, empatou 34 e perdeu outras 39. Em seu período como comandante o time marcou 324 gols e sofreu 193.

Ele também foi jogador do Cruzeiro no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Entre 1989 e 1993, o então zagueiro foi campeão mineiro em 1990 e 1992. E faturou também o título das Supercopas de 1991 e 1992.