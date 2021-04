O desespero é ponto comum entre Boa Esporte e Cruzeiro no jogo que eles disputam neste domingo (4), às 11h, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, numa das partidas que abre a sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Na vice-lanterna, o time da casa precisa vencer para não correr o risco de cair para a última posição, que é ocupada pelo Uberlândia, com os mesmos quatro pontos, mas superado no saldo de gols (-3 a -7).

Rafael Sobis, que ainda não marcou gol nesta temporada 2021, comanda o ataque do Cruzeiro diante do Boa Esporte, neste domingo, em Varginha, pela sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

O Verdão entra em campo ao mesmo tempo, pois às 11h deste domingo recebe o Patrocinense, no clássico do Triângulo, no Parque do Sabiá.

Já o Cruzeiro, que é sexto colocado, encara o Boa Esporte tentando retornar ao G-4, grupo que garante vaga nas semifinais do Estadual, algo que ele já não conseguiu na temporada 2020, quando foi o quinto colocado.

Para entrar no G-4, além de vencer, a Raposa precisa contar pelo menos com um empate do Athletic, de São João del-Rei, que encara o Tombense, às 16h, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, em Tombos.

Mudanças

Para buscar a reação, o técnico Felipe Conceição muda a sua equipe em relação ao time que empatou sem gols com o Tombense na última quinta-feira (1), no Mineirão, pela sexta rodada.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira volta a ser titular, após cumprir suspensão pela expulsão diante do América, na derrota por 1 a 0, no último dia 21 de março, no Independência, pela quinta rodada.

Ele entra na vaga de Alan Ruschel, que recebeu o cartão vermelho no empate com o Tombense.

No ataque, Felipe Augusto, que teve atuação muito ruim diante da equipe de Tombos, volta para a o banco de reservas. Com isso, Airton retorna ao time titular.

O volante Rômulo, contratado na semana passada, está regularizado, viajou com a delegação para Varginha e deve fazer sua reestreia pelo Cruzeiro durante o jogo, pois ele já defendeu o clube em 2010 e 2011.

No ataque, de volta da seleção boliviana, Marcelo Moreno também foi para o Sul de Minas, mas também fica no banco de reservas, com Rafael Sobis ganhando mais uma chance no comando do ataque celeste.

A FICHA DO JOGO

BOA ESPORTE

Carlos Miguel; Yuri, Admilton, Alex Alves e Mateus Muller; Romeu, Guilherme Escuro, Léo Coca e Dieguinho; Nicholas e Jefferson. Técnico: Luiz Gabardo

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Airton e Rafael Sobis. Técnico: Felipe Conceição

DATA: 4 de abril de 2021

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Dilzon Melo

CIDADE: Varginha

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

TRANSMISSÃO: Premiere