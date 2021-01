O Cruzeiro informou, na tarde desta quinta-feira (28), que o jovem atacante Riquelmo está relacionado para o duelo com o Paraná, nesta sexta, às 21h30, no estádio Durival de Brito, pela 38ª rodada da Série B.

Aos 18 anos, o jogador poderá fazer a sua terceira partida na competição. Quando a Raposa ainda era dirigida pelo técnico Enderson Moreira, no primeiro turno do Brasileiro, Riquelmo entrou no segundo tempo na vitória sobre o Guarani, e iniciou jogando no empate em 1 a 1 com o Confiança-SE.

A jovem promessa também foi titular no empate em 1 a 1 com o CRB, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Em setembro, quando a equipe celeste já estava sob o comando de Ney Franco, o jogador retornou ao time sub-20.

Desfalques

Para o confronto que encerra a Série B, o técnico interino Célio Lúcio vai ter pelo menos quatro desfalques.

Expulso no empate com o Náutico, na última rodada, Fábio vai cumprir suspensão, assim como o zagueiro Ramon, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Timbu.

Outras baixas são o zagueiro Manoel e o volante Filipe Machado, que tiveram diagnosticadas lesões musculares nas coxas direitas.

Com 48 pontos, na 12ª colocação, o Cruzeiro vai para o confronto em Curitiba sem maiores aspirações na tabela.

Mesma situação vive o Paraná, 18º colocado, com 36 pontos, já rebaixado para a Série C.