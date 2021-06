Apontados como dois dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, Internacional e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, no Beira-Rio, pela quarta rodada da competição.

Embalado por três vitórias consecutivas, sendo duas pelo Brasileirão, o Galo chega a Porto Alegre novamente bastante desfalcado.

Além das ausências do paraguaio Junior Alonso, do equatoriano Alan Franco, do venezuelano Savarino e do chileno Eduardo Vargas, que estão servindo suas respectivas seleções na Copa América, o Alvinegro terá duas baixas por Covid-19.

A primeira já esperada, do meia argentino Zaracho, diagnosticado com a doença na semana passada.

Já o zagueiro Igor Rabello testou positivo para o Coronavírus na véspera da viagem à Porto Alegre e virou desfalque de última hora. Gabriel é o provável substituto.

Já o meia Nacho Fernández e o atacante Keno, poupados do último treinamento na Cidade do Galo, por desgaste físico, são dúvidas para o confronto no Beira-Rio.

Certo é, que independentemente das baixas, o Atlético vai buscar o triunfo sobre o Colorado para se aproximar das primeiras colocações na classificação.

Com seis pontos em três jogos, o Galo ocupa a quinta colocação, com três pontos a menos que Fortaleza e Athletico-PR, líder e vice-líder no momento.

Internacional

Ainda em busca de um treinador para a vaga de Miguel Angel Ramírez, demitido na semana passada, o Internacional arrefeceu um pouco da crise com uma vitória sobre o Bahia, fora de casa, na última rodada.

Com quatro pontos, o time gaúcho também busca o triunfo para subir na tabela.

Em relação ao time que vai iniciar jogando, o técnico interino Osmar Loss vai ter o retorno do lateral-esquerdo Moisés, ausente na última rodada por questão contratual e que deve entrar na vaga de Léo Borges.

Na lateral-direita o Inter não vai poder contar com Saravia, que assim como o goleiro Marcelo Lomba, está com a Covid-19. Heitor é principal opção na direita, enquanto Daniel é a principal opção para a meta.

No banco, Loss vai poder contar com o volante Rodrigo Dourado e com o meia Boschilia. O primeiro está recuperado de lesão muscular, enquanto o segundo cumpriu uma programação especial de preparação física, responsável pela sua ausência contra o Tricolor da Boa Terra.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Johnny (Rodrigo Dourado), Edenílson e Patrick; Taison, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Osmar Loss

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Arana; Allan e Tchê Tchê; Hyoran, Nacho e Keno; Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli. Trio de São Paulo

VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere