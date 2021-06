O Atlético terá uma baixa importante para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (18), o clube informou que o lateral-esquerdo Dodô sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda e ficará fora das próximas partidas do time alvinegro. O prazo para o retorno aos gramados não foi informado.

“O atleta já está em tratamento intensivo na fisioterapia. Boa recuperação, Dodô”, escreveu o Galo em suas redes sociais.

O lateral-esquerdo se machucou na última quarta-feira (16), no triunfo por 1 a 0 em cima do Internacional, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou durante o segundo tempo e atuou por alguns minutos, quando veio a lesão.

Com isso, o Atlético terá Guilherme Arana como opção para o setor nos próximos duelos, mas, no dia 1° de julho, o jogador se apresenta à Seleção Olímpica para os Jogos de Tóquio.

O Galo volta a campo nesta segunda-feira (21), às 20h, diante da Chapecoense, no Mineirão.