O Atlético ganhou um importante desfalque para a reta final do Campeonato Brasileiro. O meia Nathan sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e ficará de fora do time por prazo indeterminado.

Um dos principais jogadores do time no segundo semestre, Nathan sofreu a lesão durante o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado (2), sendo substituído no intervalo da partida.

Como o contrato de empréstimo do jogador com o Galo se encerra no final da temporada, o confronto com a equipe cearense pode ter sido o último de Nathan com a camisa do Alvinegro.

O jogador tem os direitos vinculados ao Chelsea até o meio de 2020, e ainda não há uma definição entre as partes sobre uma possível prorrogação do vínculo.

Contratado, no meio da temporada passada, o meia disputou 41 partidas pelo Atlético, e marcou cinco gols.

Após ser pouco utilizado no primeiro semestre, Nathan ganhou importância na equipes nos últimos meses e caiu nas graças da torcida pelas boas atuações como volante.

O jogador, inclusive, foi um dos poucos poupados pelos atleticanos nos recentes protestos pela má fase do time no Brasileirão.