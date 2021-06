Alívio. Essa foi a sensação no Cruzeiro após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira (16), no estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Além de ter marcado o primeiro triunfo da Raposa na competição, o confronto em Campinas ameniza a crise que o clube celeste atravessa fora de campo.

Somado aos frequentes problemas extracampo, o time também vinha acumulando maus resultados, que culminaram com a demissão do técnico Felipe Conceição.

Autor do gol da vitória sobre a Macaca, o atacante Bruno José, destaque da equipe estrelada no duelo, comemorou o resultado e já mira uma arrancada do time na Série B.

“Um gol muito importante, fico muito feliz em ajudar o Cruzeiro. Jogo muito difícil, mas esse é o espírito, jogo por jogo. O professor (Mozart) nos dá confiança para a gente buscar ponto a ponto e subir na tabela”, disse Bruno, à TV Globo, após a partida.

Aliviado com o primeiro triunfo no torneio e fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro volta a campo neste sábado (19), para enfrentar o Operário-PR, às 19h, no estádio Germano Krüge, em Ponta Grossa.

