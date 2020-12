Uma das contratações mais badaladas do Atlético para a temporada, o atacante Eduardo Vargas foi decisivo na vitória alvinegra sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, nesse sábado (12), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi do chileno o gol que garantiu o triunfo do Galo na Arena da Baixada. O tento, inclusive, foi o primeiro do jogador com a camisa do Atlético, após três partidas disputadas.

Além do gol, Vargas teve atuação de destaque, levando muito perigo ao Furacão, sempre que recebia a bola perto do gol de adversário.

A boa atuação do atacante, que ainda teve dois gols anulados, gerou elogios do técnico Jorge Sampaoli, principal entusiasta da chegada do atacante à Cidade do Galo.

"Eduardo Vargas é um jogador que a gente conhece muito bem. E tem uma trajetória. Quando se adaptar ao que nós pretendemos, seguramente ajudará muito, porque é um jogador que tem hierarquia. Nos últimos tempos, perdeu um pouco de competitividade, mas, pelo que queremos aqui neste clube, é um jogador que veio para nos dar essa qualidade dentro da área", disse o argentino, em entrevista coletiva após a partida.

Provavelmente com Eduardo Vargas entre os titulares, o Galo volta o foco para o duelo direto pela liderança do Brasileirão, com o São Paulo, na próxima quarta, às 21h30, no Morumbi.

Com 46 pontos, o Alvinegro está quatro atrás do Tricolor Paulista, que enfrenta o Corinthians, neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, e pode ampliar novamente a vantagem.