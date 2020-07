O empate por 1 a 1 com o América evitou com que o Atlético garantisse a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Mineiro e, de quebra, fez com que o alvinegro deixasse o gramado da Arena Independência caindo uma posição na tabela. Quarto colocado, o time de Sampaoli decidirá a vida no Estadual na próxima quarta-feira (29), quando enfrentará a Patrocinense no Mineirão.

Eleito o melhor em campo por parte da imprensa, o goleiro Rafael evitou com que o resultado fosse pior. Com grandes defesas, ele completou a segunda partida pelo clube, mais uma como titular.

Leia mais:

Líder invicto x Classificação adiada: América e Atlético empatam por 1 a 1 em clássico movimentado

"Foi o primeiro jogo, então claro que temos muitas coisas para ajustar ainda. Fizemos muita coisa boa. Acredito que tivemos mais chances de gol. O Airton também fez grandes defesas", destacou o arqueiro alvinegro.

Atlético e América ficaram mais de 130 dias longe das partidas oficiais, devido à pandemia do novo coronavírus.