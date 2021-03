A temporada 2021 será divisor de águas para o lateral-esquerdo Dudu, destaque do Confiança na Série B de 2020 e que terá pela frente seu último ano como atleta do Sub-20. Campeão do Brasileiro da categoria, pelo Atlético, ele já projeta outros triunfos na bola.

“Espero poder jogar e ajudar o clube a conquistar todos os objetivos na temporada. Minha adaptação foi um pouco complicada no começo pois cheguei com uma pequena lesão que me deixou dois meses sem jogar. Mas aos poucos ganhei meu espaço e pude contribuir com um título importante para a base do clube. Venho aprendendo bastante e espero que seja o primeiro de muitos. Vejo esse ano como fundamental para a minha evolução na minha carreira”, disse ao Hoje em Dia.

Pelo Confiança, ele foi peça importante na conquista do Campeonato Sergipano, inclusive sendo eleito o “Craque revelação” do torneio. O atleta também realizou outras sete partidas pelo clube contando jogos pela Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro.

As atuações de Dudu renderam interesse de vários clubes brasileiros, inclusive do rival Cruzeiro. O jogador também comentou sobre a opção pelo Galo, e o porque topou voltar para a categoria Sub-20.

“Optei por vir ao Atlético porque é um clube gigante que tem uma torcida apaixonada. Também gostei muito do projeto apresentado pelo clube e senti que aqui dentro poderia evoluir muito mais. Acabei pulando algumas etapas indo direto ao profissional do Confiança e sinto que aqui posso me desenvolver melhor como atleta. Estou muito feliz no Galo e tenho a certeza de que fiz a escolha certa”, finalizou.