Considerado um dos destaques do Cuiabá na última temporada, o volante Matheus Barbosa pertence ao Avaí, mas está na mira do Cruzeiro. E é do interesse do jogador deixar o clube catarinense para vestir a camisa celeste. É o que garantiu o executivo de futebol do time de Florianópolis, Marco Aurélio Cunha, em entrevista ao Hoje em Dia.

“O jogador está querendo sair. O presidente decide”, sintetizou o dirigente à reportagem.

A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, mantém a política de não comentar a respeito de negociações.

Matheus Barbosa é uma das indicações do técnico da Raposa, Felipe Conceição, para a temporada 2021. A informação sobre o interesse do clube mineiro foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia. Um desfecho desta situação pode ocorrer nos próximos dias.

Cria das categorias de base do Grêmio, Barbosa também defendeu América-RN, Paulista, Atlético Tubarão-RS e Água Santa-SP. No Avaí, se envolveu em uma polêmica, ao mostrar o dedo do meio aos torcedores do Leão, em uma partida contra a Chapecoense, em 2019.

Ele disputou a última Série B pelo Cuiabá, um dos quatro clubes que subiram de divisão. Na competição, o atleta participou de 25 partidas e marcou um gol.