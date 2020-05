Buscando reforços para o técnico Sampaoli, o Atlético pode anunciar em breve mais um atleta equatoriano. Contando com o camisa 10 Cazares, que tem a permanência colocada em xeque, o clube estaria investido no volante/meia Alan Franco, do Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana.

A informação, publicada em primeira mão pelo jornalista Henrique Muzzi - o repórter da Rádio Liberdade FM ainda afirma que o jogador já procura local para morar em BH ou Região -, foi confirmada pela Rádio 98 FM, que fez contato com o empresário do atleta.

"O interesse do Clube Atlético Mineiro é real. Estamos em conversas. Não existe, porém, nenhum acordo com o jogador e o atual clube neste momento. Porém, há avanços. É tudo o que posso comentar por agora", disse Peter.

Procurado, Alan Franco, um dos destaques do futebol equatoriano e considerado "craque" por muitos, preferiu deixar a resposta para o agente. O jogador tem 21 anos e chegaria para brigar por uma vaga no time com o compatriota Juani.

Com dois meses de salários atrasados e também em débito em relação às imagens dos atletas, o Atlético não se manifesta sobre especulações de mercado. Em nota publicada no mês passado, o clube rechaçou reforços, antes de quitar as pendências. A ver.