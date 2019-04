Vencer o Zamora depois na próximo quarta-feira (3) é obrigação para o Atlético. Sem pontuar no Grupo E da Copa Libertadores, a equipe de Levir Culpi precisa colar nos líderes Cerro Porteño, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição mais importante do continente.

No duelo contra os venezuelanos, marcado para às 19h15, no Mineirão, o time alvinegro precisa ter atenção especial no meia Gustavo Rojas, principal destaque da equipe comandada por José Alí Cañas.

Aos 37 anos, o capitão e principal armador do time de Barinas sabe que a necessidade em pontuar em casa pode acabar se tornando um grande problema para os brasileiros. “É um jogo crucial para as aspirações das duas equipes se quiserem seguir com vida na Libertadores. Com certeza será um duelo de muita luta e de muita intensidade”, comenta Rojas em entrevista ao Hoje em Dia.

“Vimos vários jogos e o professor (Cañas) nos passou que o Atlético Mineiro tem muita qualidade ofensiva e que possui jogadores experientes. Porém, o ponto fraco é justamente a necessidade de sair e propor o jogo. Esperamos que deixem espaços para aproveitarmos com velocidade”, acrescenta.

Também em entrevista ao Hoje em Dia, concedida na última sexta-feira, o treinador da equipe venezuelana destacou que sua principal estratégia será explorar os contra-ataques; a fala do comandante corrobora com as palavras do meio-campista.



Crise no país

Perguntado sobre a grave crise política que vive a Venezuela, Rojas lamenta e conta que, além dos jogadores e comissão técnica, os familiares sofrem com as incertezas no país.

“É um momento bastante difícil e triste para todos por tudo que estamos vivendo. São dias com necessidades, penúria, já que a luz se vai e demora a voltar, tem a falta de água”, relata Gustavo”.

“Isso nos atrapalha para comer, na hora de descanso e em outras situações. Esperamos que as coisas melhores logo, finaliza.