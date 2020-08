Arriscar escalar o Atlético se tornou missão complicada desde a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli. Prova cabal desta afirmação foi o que o comandante fez na estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, em pleno Maracanã. Além de mudar peças, ele alterou também o esquema de jogo.



Para o confronto desta quarta-feira (12), contra o Corinthians, marcado para às 19h15 no Mineirão, mais uma vez, o alvinegro de Minas Gerais deve apresentar novidades; principalmente seguindo a lógica de "Sampa". Girar o time, num rodízio entre as peças, parece a tônica do técnico.



"A gente teve período muito bom de treinamento por causa da pandemia, e ele (Sampaoli) treinava toda semana os jogadores em posições diferentes, times diferentes. Então, a gente teve tempo para treinar isso. Estamos todos preparados para esta mudança, que a gente sabe que é normal", destaca o volante Allan.



"Todo jogo ele modifica alguma coisa porque muda o adversário. E ele se dedica muito a isso. Ele nos passa tudo que vai acontecer. Então, fica fácil. Por mais que você não jogue em sua posição de origem, sabendo o que vai acontecer, fica fácil", acrescenta.



Sobre o duelo desta quarta, o meio-campista acredita que a estratégia será, mais uma vez, diferente. Para ele, porém, nada que assuste o grupo ou que cause dificuldades dentro das quatro linhas.



"A cada jogo é uma estratégia diferente, uma forma de marcar, de jogar. A gente deve ajustar algumas coisas agora (no treinamento). É entender o mais rápido possível para o jogo de amanhã (quarta-feira) e fazer bem feito o que for pedido, como a gente fez contra o Flamengo, para as coisas acontecerem" finaliza.