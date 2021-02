O uruguaio Arrascaeta, ex-Cruzeiro, caminha para ganhar um título nacional pela quarta temporada consecutiva. Bicampeão da Copa do Brasil com a Raposa, em 2017 e 2018, ele pode vencer a Série A pelo segundo ano consecutivo com o Flamengo. Decisivo em todas as taças, não será diferente em 2020 caso o rubro-negro conquiste o Brasileirão, pois o meia-atacante foi o destaque da vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Internacional, neste domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O confronto pela 37ª daria a taça ao Colorado, em caso de vitória, e o time gaúcho saiu na frente, com Edenílson convertendo, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, pênalti cometido por Gustavo Henrique em Yuri Alberto.

Arrascaeta comemora com Bruno Henrique o gol de empate do Flamengo contra o Internacional

A estrela de Arrascaeta começou a brilhar aos 28 minutos, quando concluiu grande jogada de Bruno Henrique pela esquerda com a bola tocando a trave esquerda de Marcelo Lomba antes de entrar.

Na segunda etapa, as coisas ficaram mais fáceis para o rubro-negro com a expulsão do lateral-direito Rodinei logo aos três minutos. Curiosamente, o Internacional pagou R$ 1 milhão para ter o jogador em campo, pois ele pertence ao Flamengo. O valor foi pago por um torcedor colorado.

Aproveitando o fato de ter um homem a mais em campo, o time carioca se lançou totalmente ao ataque e chegou à virada aos 17 minutos da etapa final. O gol de Gabriel saiu graças a grande assistência de Arrascaeta, que encontrou o centroavante sozinho na área.

O Inter buscou pelo menos o empate até o final, se lançando ao ataque e dando espaços ao Flamengo, que chegou até a marcar pela terceira vez, com Pedro, mas num lance em que ele cometeu falta no zagueiro colorado.

Matemática

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 71 pontos, como sexto líder diferente do Brasileirão. Na próxima quinta-feira (25), se vencer o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, será bicampeão brasileiro em sequência.

O Internacional caiu para a segunda posição, com 69 pontos. Para quebrar o jejum do título brasileiro, que vem desde 1979, tem de vencer o Corinthians, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira, às 21h30, e contar pelo menos com empate do Flamengo diante do São Paulo.

Se o Colorado não vencer o Timão, que ainda briga por vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, o rubro-negro levanta a taça com qualquer resultado.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO 2

Hugo Souza; Isla (Pedro), Rodrigo Caio (Natan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (João Gomes) e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL 1

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenilson, Patrick (Maurício), Praxedes (Heitor) e Caio Vidal (Thiago Galhardo); Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga

DATA: 21 de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Edenílson, aos 11, e Arrascaeta, aos 28 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 17 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

CARTÃO VERMELHO: Rodinei (Internacional)

CARTÃO AMARELO: Diego, Pedro, Natan e João Gomes (Flamengo)