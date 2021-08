A grande temporada de Hulk com a camisa do Atlético gerou grande expectativa do torcedor alvinegro em ver de perto uma atuação do atacante.

No reencontro da Massa com o time, o camisa 7 não decepcionou. Com um golaço uma assistência, o Vingador foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, da Argentina, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, que selou a ida do Galo às semifinais da Copa Libertadores.

Além de apresentar um belo futebol ao público que compareceu ao estádio, Hulk alcançou uma importante marca com a camisa alvinegra.

Com o tento marcado sobre o River, o atacante se igualou a Savarino e Lucas Pratto, como principal goleador do “Novo Mineirão” - nome dado ao período após a reinauguração do principal palco do futebol mineiro, em 2013 - com 12 gols.

De quebra, se isolou na vice-artilharia da Libertadores, com sete bolas na rede, na caça a Gabigol, do Flamengo, que anotou dez gols até o momento.

Na temporada, Hulk soma 40 jogos, 18 gols e 11 assistências.

