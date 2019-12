O zagueiro Gabriel ainda não sabe qual time defenderá em 2020. Emprestado pelo Atlético ao Botafogo, o prata-da-casa do alvinegro mineiro ganhou destaque no Rio de Janeiro e, considerado uma das principais peças do Time da Estrela Solitária na temporada, se valorizou no mercado.

Curtindo férias, Gabriel entrou no radar do Galo, mas ainda não sabe se servirá o time que o revelou ou se será utilizado como "moeda" para encher o caixa atleticano. Apesar de ter vínculo com o Botafogo até o fim do ano que vem, existe uma cláusula entre as parte de que os mineiros poderiam requisitar o retorno imediato ao fim do Brasileirão.

Neste fim de semana, o ex-meia e empresário Deco chegará da Europa para definir a situação. O agente, dono da empresa D20, terá reunião com a cúpula atleticana e, assim, ter uma resposta sobre a intenção do alvinegro em relação ao atleta de 24 anos.