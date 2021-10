O América terá um importante desfalque para o duelo com o Internacional, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trara-se do meia Alê, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Juventude, no último sábado, e vai cumprir suspensão automática.

Com a baixa no time, o técnico Vagner Mancini pode promover a entrada de um jogador que se destacou justamente no início da trajetória do treinador no Coelho.

Assim que chegou ao Alviverde, Mancini viu Juninho Valoura assumir o protagonismo da equipe, marcando dois gols e dando três assistências nos quatro primeiros jogos do comandante no América.

Um desses passes decisivos ocorreu justamente no empate em 1 a 1 com o Inter, no primeiro turno, quando fez cruzamento na cabeça do centroavante Ribamar, que estufou as redes do Colorado.

Perda de espaço

Entretanto, com o passar das partidas, e a necessidade de melhorar a pontuação do time na competição, o treinador promoveu várias alterações na equipe, e Valoura perdeu espaço.

O último jogo em que o meio-campista foi titular ocorreu no dia 23 de agosto, quando o Coelho perdeu pior 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Independência, pela 17ª rodada do Brasileirão. O revés para o Massa Bruta, inclusive, foi o último do Alviverde na competição.

Desde então, nos oito jogos seguintes da Série A, Juninho Valoura foi acionado em três, sendo o último deles, justamente no decorrer do duelo com o Juventude.

Entretanto, mesmo com poucos minutos em campo – também em razão do bom momento do trio Lucas Kal, Juninho e Alê – Valoura não foi esquecido por Vagner Mancini, que fez questão de citar e elogiar o camisa 55 em entrevistas coletivas.

Certo é, que além de não dar pistas do substituto de Alê nesta quarta, Mancini tem os meias Ramon e Geovane no radar como outras alternativas para atuar no setor. Outra opção seria a entrada de mais uma atacante, no caso Fabrício Daniel, repetindo uma formação com apenas dois meio-campistas, como o fez recentemente.

Leia mais

Mineiros em alta: top 3 do returno, Atlético e América têm maior sequência invicta do Brasileirão

Contra o Inter, América não contará novamente com Zárate e perde Alê por suspensão

Vagner Mancini completa 20 jogos pelo América com aproveitamento de G-6 do Brasileirão