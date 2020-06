O Atlético tem mais um reforço, atendendo a lista feita pelo técnico Jorge Sampaoli. Após se acertar com o volante Léo Sena, do Goiás, o clube mineiro também chegou a um acordo com o Independiente Del Valle pelo volante/meia Alan Franco, de 21 anos.

Considerado um dos "xodós" do argentino, Franco assinará por quatro anos com o novo clube. A informação foi confirmada pelo próprio time equatoriano, por meio das redes sociais. No Brasil, o nome de Franco surgiu na imprensa através do jornalista Henrique Muzzi, da Liberdade FM, há mais de um mês.

De acordo com o Del Valle, o clube permanecerá com 35% dos direitos esportivos do atleta, que vem a Belo Horizonte nos próximos dias para realizar os exames médicos e, assim, poder ser integrado ao elenco alvinegro.