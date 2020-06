12 de junho, o Dia dos Namorados. E não poderia ter data mais expressiva para que Atlético e Marrony, atacante do Vasco, assinassem o compromisso. Num negócio que gira na casa dos R$ 20 milhões, o atacante desembarcará em Minas Gerais para defender o Galo nas próximas cinco temporadas.

Considerado uma das joias do alvinegro carioca, Marrony este na noite desta quinta-feira (11) com o empresário e alguns familiares. Em casa, comemoraram o desfecho das negociações e começaram a arrumar as malas. A expectativa é que ele voe para Belo Horizonte já neste sábado (13). Ah! Outro número emblemático para os atleticanos.

Pedido por Jorge Sampaoli, o jogador de 21 anos chega para reforçar o setor ofensivo e, com um upgrade salarial, para se firmar como realidade no futebol brasileiro. No radar de clubes europeus, ele pode se tornar, num futuro breve, um ativo importante para o clube e seus investidores.

Cabe lembrar que o Atlético vai adquirir 80% dos direitos econoômicos de Marrony. O restante ficará com o Vasco e o Volta Redonda, equipe formadora, também terá um pedaço da fatia.