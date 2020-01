As fortes chuvas dos últimos três dias, que devastaram Belo Horizonte, Região Metropolitana e outras cidades de Minas Gerais. O resultado? Além das mortes, pessoas desabrigadas e prejuízo nas vias e no comércio, até o futebol acabou se tornando alvo.

Após uma viagem desgastante e bastante arriscada rumo à Tombos, que durou cerca de 9 horas, a delegação do Cruzeiro recebeu, na manhã desde sábado (25), a notícia que o duelo contra o Tombense foi adiado para o dia 22 de fevereiro.

A decisão, tomada pela Federação Mineira de Futebol (FMF), aconteceu devido às tempestades e situação precária do município. Na ida, o elenco da Raposa presenciou o estado de calamidade que várias cidades apresentam.

Com o adiamento para o sábado de Carnaval, às 16h30, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão), o time já está retornado à capital.



Leia abaixo a íntegra do ofício da Federação Mineira de Futebol:



A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto no Ofício nº 3/2020/SECOMMG/SUPEX-MG/SPRF-MG da Polícia Rodoviária Federal (Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais), datado de 25.01.2020;

Considerando o Ofício da Polícia Militar de Minas Gerais – 47ª BPM, datado de 25.01.2020;

Considerando os Ofícios do Tombense Futebol Clube e do Cruzeiro Esporte Clube, datados de 25.01.2020, solicitando a remarcação da partida para o dia 22.02.2020, sábado, às 16h30;

Considerando a excepcionalidade dos fatos, em decorrência dos fenômenos naturais que assolam o munícipio de Tombos.

Considerando a impossibilidade da equipe do Cruzeiro Esporte Clube em chegar à cidade de Tombos e, consequentemente, o impedimento do Tombense Futebol Clube em se deslocar para qualquer outra cidade, devido às interdições das estradas;

Considerando que não há estádio apto para a realização da partida em um raio de 100km;

Considerando os termos do art. 54, I do Regulamento Específico da Competição do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 - Módulo I;

RESOLVE

Designar o jogo nº 07, Tombense Futebol Clube x Cruzeiro Esporte Clube, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 - Módulo I, para o dia 22.02.2020, sábado, às 16h30, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

Ressalta-se que, será garantido o acesso, ao estádio, aos torcedores que adquiriram ingresso antes da publicação deste Ofício, sem qualquer ônus adicional.

Publique-se no site da FMF e cumpra-se.

LEONARDO BARBOSA

Diretoria de Competições