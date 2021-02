Com a Covid-19 ainda presente nos quatro cantos do planeta e com números altos também em Belo Horizonte, é praticamente impossível prever quando poderemos voltar à vida normal e ver os estádios de futebol cheios novamente. A última vez que o Atlético pôde atuar com a presença de sua torcida foi na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em 7 de março do ano passado.

Prestes a completar 340 dias desta despedida (iniciando a contagem regressiva para chegar a um ano), uma curiosidade se faz presente Cidade do Galo: dos 28 atletas do elenco atual, metade não pôde atuar com o apoio da massa in loco. O lateral Mariano, um deles, teve esta oportunidade em sua primeira passagem pelo clube; porém, desde que chegou da Turquia, se uniu aos "novatos".

O técnico Jorge Sampaoli e toda sua comissão, que chegaram ao clube na véspera do clássico, estiveram no Mineirão para acompanhar do duelo do Estadual, mas foram meros espectadores.

Confira os jogadores que não tiveram contato com a torcida atleticana no estádio:

Everson

Alonso

Bueno

Mariano

Dodô

Zaracho

Franco

Hulk

Vargas

Keno

Sasha

Marrony

Calebe

Savinho